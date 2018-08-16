В Северной Ирландии сотни людей собрались для сжигания флагов Великобритании, британской армии и маковых венков, символизирующие память о погибших в мировых войнах. Об этом пишет Express.

Костры устроили в городе Дерри, там сжигали имена Ронана Керра, Дэвида Блэка, Стивена Кэрролла и Адриана Исмея - полицейских и тюремных офицеров, все из которых были убиты из-за своей профессии.

Кайл Блэк, чей отец Дэвид был застрелен диссидентами-республик анцами в 2012 году из машины, в социальных медиа раскритиковал участников акции. Ряд политиков также выразили возмущение.

Ответственность за убийства, по данным британских СМИ, взяли на себя боевики "Последовательной ИРА" - это радикально настроенные члены Ирландской Республиканской Армии. ИРА длительное время боролась за отделение католической Северной Ирландии от протестантской Великобритании.

Граница в Северной Ирландии будет единственным наземным рубежом Британии с ЕС (Ирландией) после того как она выйдет из блока. Хотя обе стороны утверждают, что хотели бы сохранить границу открытой, поиск практического решения в этой сфере до сих пор был безуспешным.

Ранее "Страна" писала о том, что Великобритания готова пойти на уступки в спорном вопросе о границе Северной Ирландии после Brexit.

Также мы сообщали, что сборная Украины впервые в истории проиграла команде Северной Ирландии (видео).