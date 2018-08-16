В Тернополе местный житель из окна своей квартиры выстрелил в руку капралу взвода роты полиции спецназначения. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 16 августа.

Инцидент произошел вчера вечером на улице Назария Яремчука. "Патрульные прибыли на место происшествия. Они начали тщательно обследовать прилегающую территорию. Вместе с группой быстрого реагирования и следственно-оперативной группой им удалось задержать 29-летнего гражданина. В содеянном он сознался. По его словам, стрелял с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Эксперты изъяли предмет, похожий на винтовку", – говорится в сообщении.

В травмпункте пострадавшей полицейской оказали первую медицинскую помощь. Ее не госпитализировали.

Фото: facebook.com/ternopilpolice

Судя по опубликованным фото, мужчина стрелял из пневматической винтовки испанской компании Norica.

Фото: facebook.com/ternopilpolice

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Ранее "Страна" сообщала, что после драки возле ночного клуба в Тернополе умер молодой человек.

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