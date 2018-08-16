В Киеве в четверг, 16 августа, из-за проведения тренировок парадных расчетов с 22:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта по ул. Крещатик. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Движение автобусов маршрута № 114 организовано:

от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

от железнодорожного вокзала "Центральный" – ул. Симона Петлюры –бульв. Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) –бульв. Т. Шевченко – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – бульв. Т. Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный".

Движение автобусов маршрута № 24 организовано:

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.

Напомним, в День независимости, 24 августа с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре столицы будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.

Ранее "Страна" писала о том, что во время парада на День Независимости в Киеве впервые покажут самолет Ан-178.

Также мы сообщали, что появилось расписание дополнительных поездов на День Независимости-2018.