В Киеве 16 августа по адресу улице Даниила Щербаковского, 8 произошел конфликт со стрельбой. В ее результате ранения получил водитель троллейбуса. Об этом сообщает magnolia-tv.

"Предварительно известно, что в результате конфликта на дороге водитель байка стрелял 10 раз в водителя троллейбуса. Его в тяжелом состоянии госпитализировали", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают правоохранители и медики. Подробности происшествия уточняются.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, предположительно пистолет из которого стрелял байкер, был травматическим.

Конфликт на дороге возник из-за первоочередности проезда, в результате автобус и мотоцикл остановились, а их водители начали ссориться. Затем в ход пошли кулаки, а потом мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов.

"Потерпевшего, 1975 г.р., с телесными повреждениями госпитализировали. Стрелка задержали, это житель Киевской области, 1988 г.р.", - говорится в сообщении.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: magnolia-tv.com

Напомним, накануне в Киеве возле одного из рынков на Троещине возникла драка со стрельбой, после которой стрелки скрылись с места инцидента и были задержаны в результате объявленного плана перехвата.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковске устроили стрельбу по троллейбусу с пассажирами.