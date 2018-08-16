Украинская певица Настя Каменских опубликовала в соцсети откровенное фото. Обнародованный на ее странице в соцсети Instagram в четверг, 16 августа, снимок сходу набрал почти 90 тысяч лайков.

Певица выложила фото, на котором видно, как ее наряд сполз с одного плеча и при этом обнажил грудь певицы, которую она прикрывает рукой.

Подписчики звезды разделились на два лагеря: одним фото понравилось, а другие считают, что Настя перегибает палку и ей нужно вести себя скромнее и держаться в рамках приличия.

Напомним, ранее подписчики заподозрили, что Настя Каменских отдыхает в Италии вместе с Потапом. Поводом для этого стали фото из похожих локаций, которые музыканты публиковали в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что Каменских с Потапом заподозрили в тайной свадьбе.