Активисты ЛГБТ-движения заявили, что в России им впервые разрешили проведение гей-парада в поселке Яблоневый, где живут семь человек. Об этом сообщает передает "Эхо Москвы" со ссылкой на Николая Алексеева.

По словам активиста, провести парад в поселке Яблоневый разрешила глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова. ЛГБТ-сообщество обращалось с просьбой о параде в Новоульяновске, но чиновница предложила другое решение. "Принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям, во избежание конфликтных ситуаций, а также нарушений требований ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия и организовать его в п. Яблоневый в указанное вами время", - говорится в сообщении за подписью главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой.

"Главное не превысить заявленное число участников в 300 человек", — сообщил Алексеев, добавив, что мероприятие состоится 26 августа. Он уточняет в сообщении, что население поселка Яблоневый составляет семь человек. "А название какое... Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом", - отметил организатор.

Позже пришла информация, что мэр Новоульяновска Геннадий Деникаев уже отменил решение о гей-парада, проведение которого ранее согласовала глава администрации города. Он заявил, что городские власти "намерены защищать традиционные семейные ценности и, прежде всего, наших детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Он добавил, что депутаты гордумы намерены выйти с предложением на законодательном уровне ужесточить наказание по соответствующей статье в уголовном кодексе.

Ранее "Страна" сообщала, что в рейтинге терпимости к ЛГБТ Украина оказалась между Румынией и Литвой.

Также мы сообщали о том, что европейский суд признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде.