В Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича начались дебаты, прокуратура просит суд признать Януковича виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Гордон".

В дебатной речи прокуроры Руслан Кравченко, а затем Максим Крым заявил, что обвинение просит суд признать Януковича виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы. Однако во время его речи адвокаты Януковича постоянно его перебивали, зачитывая ходатайство об отводе суда.

Государственный адвокат Юри Рябовол, против которого выступают другие адвокаты экс-президента, попросил дать ему время на ознакомление с делом. Он заявил, что ему надо три месяца на ознакомление с делом и что он готов встретиться с Януковичем.

В итоге судьи объявляют перерыв на месяц - следующие заседания состоятся 13 и 14 сентября. Резервные даты - 17 и 18. Заседания назначены на 10 утра.

Напомним, в Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что адвокаты Януковича штурмом взяли зал суда, где слушается дело о госизмене.

Также мы писали о том, что Янукович отказался от услуг адвоката Центра бесплатной правовой помощи.