Новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил министр.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Владимир Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Ранее "Страна" писала о том, что 238 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию за 6 месяцев 2018 года.

Также мы сообщали, что Украина предложила ввести санкции сразу против 35 российских издательств.