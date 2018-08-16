"В Москву будут ходить только медведи". Омелян подписал документ об ограничениях сообщений с Россией
Новые ограничения в сообщении с Россией анонсирует министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил министр.
В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Владимир Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничение которого уже анонсировалось им ранее.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
Ранее "Страна" писала о том, что 238 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию за 6 месяцев 2018 года.
Также мы сообщали, что Украина предложила ввести санкции сразу против 35 российских издательств.