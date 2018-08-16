Киевские обменники сегодня, 16 августа, уже выставили продажные ценники по 28,0 грн./$, пишет UBR.ua. В среднем за полдня наличный курс доллара подскочил на 10 копеек, и уже достиг 27,75-27,85 грн./$. Эти курсы на продаже людям красуются в отделениях многих крупных структур: Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Альфа-Банк, Приватбанк, ОТП Банк, Мегабанк и другие.

Минимальная стоимость не опускается ниже 27,70 грн./$: ее ставят несколько небольших банков (КомИнвестбанк, Асвио Банк, Альпари Банк) и государственный Ощадбанк. А максимальный ценник на продаже достиг в банках 27,99 грн./$ (Правэкс-Банк), а в небанковских обменниках — 28,0 грн./$. При этом выкупали валюту у людей в широких рамках — 26,90-27,77 грн./$.

Фото: ubr.ua

Наличные расценки двигают вслед за межбанком, где на открытии торгов котировки поднялись на 5 копеек — до 27,61-27,63 грн./$, а после подскочили сразу на 22 копейки. "Ближе к обеду безналичные котировки вышли на 27,75-27,85 грн./$", — рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Он отметил нарастающий валютный дефицит на торгах, однако не смог объяснить его природу.

Утром некоторые казначеи неофициально признавали спекулятивное придерживание экспортерами валютной выручки. В расчете на курсовую игру и подорожание валюты.

На старте торгов Нацбанк не заявлял о продажах доллара, однако после пару раз появлялся в Matching и продавал валюту по 27,66-27,68 грн./$. По разным оценкам, совокупно реализовал около $20 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что на межбанке гривня за утро ослабела сразу на 15 копеек.

Также мы писали о том, что официальная гривня "отвоевала" одну копейку у доллара.