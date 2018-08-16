После матча третьего раунда Лиги чемпионов между ПАОК и московским Спартаком, который завершился нулевой ничьей (это вывело в плей-офф греческий клуб - Прим.Ред.), на поле произошел случай, вызвавший волну обсуждений в сети.

Украинский легионер ПАОК Евгений Хачериди, в ответ на оскорбительные кричалки с трибун, показал московским фанатам щитки в цветах украинского флага.

Несмотря на то, что в Госдуме России требовали от УЕФА оштрафовать нашего футболиста, УЕФА не будет заниматься расследованием этого эпизода, передает СЭ. Это связано с тем, что данный случай не вошел в официальный рапорт инспектора встречи.

Вместо расследования против Хачериди, УЕФА открыл два дисциплинарных дела против Спартака: за заблокированные выходы на московском стадионе и против игрока "красно-белых" Луиса Адриано - за грубую игру и прямую красную карточку.

"Сообщений о других инцидентах в рапортах нет", - заявили в УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что команда Луческу, с Хачериди и Шаховым, выбила московский Спартак из Лиги чемпионов.