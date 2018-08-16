После ночной бури в Киеве, которая сопровождалась градом и сильным ветром, дороги оказались заваленными мусором и затопленными грязью. В то время, как на Крещатике из ливневок доставали ветки и листья и убирали горы мусора, на Подоле автомобилям и пешеходам пришлось пробираться в грязи, которая толстым слоем покрыла дорогу после того, как с асфальта схлынули реки.

Фото и видео сегодняшнего состояние дороги на Подоле в Киеве обнародовал Денис Иванеско на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Фото с Подола в грязи публикуют в Facebook и другие пользователи.

Фото: facebook.com

На видео видно, как машины и общественный транспорт месят грязь на дороге. Ранее в КГГА заявили, что 10-сантимтеровый слой грязи двигался по обе стороны Крещатика, в результате были фактически закрыты сливные решетки.

Ранее "Страна" сделала подборку самых впечатляющих фото и видео после внезапной ночной бури в Киеве.

Также мы писали, что после жуткой ночной грозы и бури никто из жителей Киева не пострадал. Об этом сообщил начальник управления Киевгоргосадминистрации по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук. За ночь в столице было повалено более 200 деревьев. Больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы.