С начала проведения Операции объединенных сил на востоке Украины 30 апреля 2018 года Вооруженные силы Украины вернули под свой контроль 15 кв. км территории. Об этом на пресс-конференции сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает "Интерфакс-Украина".

"В ходе стабилизационных действий с начала проведения операции нам удалось обеспечить и поддерживать полный контроль над линией соприкосновения, должный уровень безопасности и стабильности во всех районах. Оборудование линии обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль около 15 кв. км украинской территории. Это с учетом населенных пунктов", - сказал он.

Наев напомнил, что за это время под украинский контроль были возвращены населенные пункты Южное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область).

"Там началась нормализация жизни людей, возвращение их в украинское правовое поле и защита их законных прав", - отметил Наев.

Командующий Объединенных сил подчеркнул, что за это время украинские военнослужащие не нарушали минские договоренности и соблюдали договоренности о прекращении огня с 1 июля.

"ВСУ лишь отвечают на провокации российских оккупационных войск, которые откровенно пренебрегают этими договоренностями", - подытожил Наев.

Напомним, командование ООС приказало повысить боеготовность реактивной артиллерии на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что в Генштабе заявили, что волонтеров в зону ООС будут пускать только по аккредитации.