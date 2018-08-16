Опубликован список из шести отечественных фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на странице Украинского оскаровского комитета в Facebook.

В число претендентов на номинацию на "Оскар" вошли: "Брама" Владимира Тихого, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Киборги" Ахтема Сеитаблаева, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк и "Миф" Леонида Кантера.

Какая из этих картин представит нашу страну на "Оскаре" в следующем году, станет известно 29 августа. А церемония вручения премий Американской Киноакадемии состоится 23 февраля 2019 года.

Напомним, кинокритики уже начали прогнозировать, что большие шансы на "Оскар-2019" – у фильмов "Черная Пантера", "Тихое место", "Тебя никогда здесь не было" и "Реинкарнация".

Ранее "Страна" сообщала, что церемонию Оскар решили сократить для ТВ и перенести на зиму.

Также мы писали о том, что на кинопремии "Оскар" собираются ввести новую номинацию.