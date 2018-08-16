В четверг, 16 августа, луганская Заря проведет ответный матч против португальской Браги в третьем квалифайне Лиги Европы. После домашней ничьей (1 - 1) луганчане сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции рассказал о предстоящей игре, передает официальный сайт Зари.



- Говорил еще в Запорожье, что шансы равные. Понимаю, что играем на выезде и будет намного сложнее, но мы к этому готовы, - заявил вначале Юрий Вернидуб.



- Брага забила гол на выезде и теперь у португальцев больше шансов на проход дальше.



- Нам ничего не остается, как забивать тут, чтобы уравнять шансы.



- Чем Брага вас больше удивила: индивидуальной игрой или коллективной?



- Брага очень сильна как в индивидуальном плане, так и в командном духе.



- Кто из игроков Браги вам понравился?



- Прежде всего, мне нравится Брага тем, что у них очень сильная дисциплина на поле. Плюс, очень здорово команда перестраивается из обороны в атаку. Если играется схема 4-2-3-1, то при атаке они перестраиваются в 3-4-3.



Из игроков могу отметить Орту, Диего Соузу, который забил два мяча команде Насьонал и конечно же Раул Силва, Секейра. В целом все очень сильны индивидуально. Брага играет дома, при своих болельщиках и они будут обязаны показать очень хорошую игру, отблагодарив тем самым своих фанатов. Но мы к этому готовы.



- Какие слабые стороны вы обнаружили в игре Браги?



- Я думаю, у каждой команды есть слабые стороны. Сегодня я не хочу об этом говорить. Дождемся игры и все увидим. Слабые стороны есть как у Браги, так и у Зари. Главное - эту слабость использовать в нашу пользу.



- Понравился ли вам стадион Браги?



- Стадион тут просто шикарный. Я не ожидал, что можно в горе сделать такой стадион. Я удивлен и мне очень понравилась эта арена.



- Вы тренер, который достаточно часто крестится. Почему вы это делаете?



- Я думаю, люди в Браге в большей степени католики. Я православный и так же, как и вы, верю во Всевышнего.

Ранее "Страна" сообщала, что Заря вылетела на ответный матч против Браги с часовой задержкой в аэропорту Борисполь.