Президент США Дональд Трамп отменил засекреченную директиву, которая отменяет ряд условий и обстоятельств, позволяющих Вашингтону предпринимать кибератаки против своих противников. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, отмена директивы экс-президента Барка Обамы приведет к ослаблению ограничений на кибератаки. Уточняется, что о документе стало известно в 2013 году после того, как бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден опубликовал данные о работе спецслужб Великобритании и США. По замыслу администрации Обамы такие ограничения были введены с тем, чтобы кибератаки тщательным образом планировались и не нарушали операции по электронному шпионажу.

По словам одного из источников, отмена директивы является "наступательным шагом вперед". Согласно данным издания, она послужит поддержке военных операций, а также предотвратит хищение интеллектуальной собственности и иностранное вмешательство в выборы.

В настоящее время нет информации о том, утвердила ли администрация президента новые правила вместо тех, которые были отменены.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп подписал астрономический военный бюджет США, где помощь Украине урезали на треть.

Также мы писали о том, что Дональд Трамп продлил действие санкций США за кибератаки на год.