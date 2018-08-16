Три российских писателя, в том числе Захар Прилепин, попали в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", сообщается на сайте Минкультуры Украины.

Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошли российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. Кроме того, в список попал русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин.

На данный момент в список включены 138 человек.

Напомним, в июне Минкульт расширил "черный список" россиян именами трех деятелей культуры РФ.

Ранее сообщалось, что "черный список" Украины пополнили семь российских артистов. Среди них, в частности, Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Лариса Долина.

Ранее "Страна" писала о том, что Минкульт добавил в "черный список" Басту, Митю из Hi-Fi и Никиту Михалкова.