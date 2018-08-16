Международная ассоциация футбол (ФИФА) опубликовала новый ежемесячный рейтинг национальных сборных, в которых после чемпионата мира произошли серьезные изменения среди топ-команд.

Сборная же Украины сохранила свои позиции и занимает 35 место с 733 баллами. Свежий рейтинг обнародован на официальном сайте ФИФА.

Возглавили рейтинг новые чемпионы мира, сборная Франция. Их соперники в финале Мундиаля, сборная Хорватии, поднялись на 16 позиций и занимают 4 место.

А вот неудачники чемпионата мира, сборная Германии, рухнула на 15 место.

Будущие соперники сборной Украины по Лиге наций Словакия и Чехия занимают в новом рейтинге ФИФА 26 и 44 места.

Топ-40 лучших команд мира по рейтингу ФИФА

Фото: fifa.com

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ФИФА пообещали выдать полную цифровую картину ЧМ-2018 уже к осени.

Также мы рассказывали, что вслед за ФИФА украинцы обвалили в Facebook рейтинг "Газпрома".