Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины внес в Кабмин предложение о введении санкций против российских издательств, которые изготовляют и распространяют антиукраинскую продукцию. Об этом сообщает сайт Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио внесло на рассмотрение правительства проект распоряжения Кабинета министров Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) относительно российских издательств, которые продуцируют и распространяют продукцию антиукраинского содержания", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя главы Госкомтелерадио Богдана Червака, если проект примут, то ожидается сокращение импорта издательской продукции из Российской Федерации.

"Санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер. Эти издатели сознательно заключают договора с "создателями" текстов, направленных на разжигание межэтнической, религиозной вражды, пропагандирующих насилие и совершение террористических актов против Украины. Такая "литература" является составной гибридной войны, которую ведет против Украины Россия. И ей нужно давать достойный отпор", - добавил он.

Отмечается, что последние три года Госкомтелерадио осуществляло постоянный мониторинг сферы книгораспространения. Цель мониторинга - выявить печатную продукцию, содержание которой противоречит украинскому законодательству. В комитете составили перечень книжных изданий, чье содержание направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека. По состоянию на 15 августа в перечень добавлено 192 издания, которые выпустили 35 российских издательств.

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