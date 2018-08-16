Жителя Харькова за мошенническое завладение средствами осудили на 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает "Судебный репортер", ссылаясь на приговор Шевченковского суда Киева от 30 июля.

По материалам дела, в ноябре 2015 года мужчина взял в аренду МАФ в Киеве, обустроил его под пункт обмена валют и разместил соответствующее объявление в сети Интернет.

2 декабря к нему прибыл клиент со своим знакомым для обмена $100 тысяч. Взяв деньги, кассир исчез, а клиенты оказались закрытыми внутри. Впоследствии они получил СМС, что ключ находится под линолеумом.

В начале 2016 года обвиняемый арендовал квартиру в Киеве и оборудовал ее под пункт обмена валют. 26 февраля 2016 семейная пара приехала обменять $65 тысяч. Кассир снова убежал с деньгами, а супругов закрыл в квартире.

Кроме того, установлено, что в ноябре 2015 обвиняемый приобрел поддельный паспорт на чужое имя. Для этого паспорта он сфотографировался в парике и очках. По словам пострадавших, у кассира были густые волосы и он носил очки. На поддельный паспорт злоумышленник также арендовал киоск.

Сотрудники полиции задержали "валютчика" в марте 2016 в Харькове. Его гражданская жена утверждала, что из-за сложного финансового положения закладывала вещи в ломбард.

Обвиняемый своей вины не признал. По его словам, знакомый пригласил его на работу в Киев и поручил арендовать и обустроить помещение под пункты обмена. В то же время он признал, что фотографировался на паспорт в парике и очках, говоря, что делал это по просьбе знакомого. 3 декабря 2015 он выезжал на работу в Россию и затем вернулся, а 26 февраля был в Харькове и искал себе квартиру для аренды.

Суд признал вину подсудимого полностью доказанной показаниями свидетелей и потерпевших.

В 2005 году этот человек уже был осужден на 8 лет и 3 месяца с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 307 УК (производство, хранение и сбыт наркотиков, психотропных веществ). В 2009 году он освободился условно-досрочно.

При установлении наказания суд учел рецидив преступлений, как отягчающее обстоятельство.

В итоге суд назначил ему 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также суд удовлетворил гражданские иски - 2,5 млн грн материального ущерба и 200 тысяч грн морального вреда для одного потерпевшего, а также 1,8 млн грн материального ущерба - для второго.

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