Сегодня, 16 августа, львовские "Карпаты" объявили о назначении нового главного тренера. Им

стал известный португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш - многолетний ассистент нынешнего тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Представление нового тренера, Жозе Мораиш справа, фото: fckarpaty.com

Вместе с Моуринью, Жозе Мораиш работал в "Порто", "Интере", "Реале" и "Челси", где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов.

Жозе Мораиш родился 27 июля 1965 года. В течение игровой карьеры он выступал за "Униан Лейрия", "Атлетик" из Порто и "Пенафиел", передает официальный сайт львовян.

Тренерскую деятельность новый коуч "Карпат" начал с молодежкой "Бенфики". В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с "Аль-Шабаб" (Саудовская Аравия), турецким "Антальяспор", греческим АЕК и английским "Барнсли".

Информация о тренерском штабе нового руководителя "Карпат" будет озвучена позже.

Ранее "Страна" сообщала, что Карпаты проиграли международный суд в Лозанне и заплатят экс-игроку $74 000.

Также мы рассказывали, что Карпаты готовы продать половину акций всего за гривну.