После ночной бури 16 августа в Киеве спадет летний зной. До конца месяца дневная температура не превысит отметку в +30 (синоптики обещают от +27 до +29), в то время, как на востоке и юге установится жара до +33...+36.

В последние дни августа станет немного прохладнее: до +25 днем и до +13 ночью. Что касается дождей, то в ближайшей перспективе они продлятся до вторника, 21 августа. Выходные будут дождливыми, а вот в пятницу, 17 августа, есть шанс, что зонты не пригодятся.

Мнения синоптиков о погоде после 21-го числа разделились. Одни ресурсы считают, что после небольшой солнечной передышки 21 и 22 августа, опять зарядят дожди, которые прекратятся к концу месяца. Другие сообщают, что после 21 августа наступит сухая погода без осадков.

"Страна" собрала прогнозы на август от пяти самых популярных погодных ресурсов. При этом синоптики предупреждают, что картина погоды на месяц приблизительная, точный прогноз можно получить за 1-3 дня.

Укргидрометцентр дает прогноз погоды до вторника, 21 августа. Несколько дней в Киеве будут идти грозовые дожди. Дневная температура до +25...+28. Во вторник обещают переменную облачность без осадков.

Причем, пока на западе и севере ближайшую неделю столбики термометров не поднимутся выше +30, на юге и востоке обещают просто адскую жару и отсутствие осадков. Воздух там прогреется до +32...+36. Особенно жаркими будут ближайшая пятница и суббота 17 и 18 августа.

По данным сайта Sinoptik.ua, грозовые дожди в Киеве зарядят до вторника. При этом в пятницу, возможно, будет просто пасмурно, но без осадков. С 21 августа в столице наступит ясная и солнечная погода. Днем +26...+29. Такая погода продержится минимум до 25 августа.

Сайт Gismeteо обещает, что пятница, 17 августа, будет ясной. Выходные и понедельник будут дождливыми. 21 и 22 августа - солнечно. С 23 по 28 августа - в Киеве дожди. В конце месяца они прекратятся. Дневная температура +26...+28. Со следующих выходных, 25 августа, похолодает до +21...+25.

Ресурс Мeteoprog.ua в прогнозе на 7 дней обещает дожди до 21 августа. Во вторник-среду на следующей неделе будет ясно. Днем до +27...+29.

Сайт Weather.com считает, что дожди в Киеве будут идти до 21 августа, а потом до конца месяца столицу ждет сухая погода без осадков. Днем +27...+29. В конце месяца, с 28 августа, дневная температура немного снизится до +25. Станут холоднее ночи: вместо +17 будет +13.

Напомним, что 15 августа Киев пережил самый жаркий день года.

Как сообщала "Страна", в ГосЧС прогнозировали, что после 16 августа в Киеве станет прохладнее.