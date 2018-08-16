Сегодня, 16 августа, на межбанковском валютном рынке гривня продолжает падать по отношению к доллару, за несколько часов торгов падение достигло 15 копеек. Об этом сообщает Finance.ua.

Так, если по состоянию на 10:00 курс установился на уровне 27,57-27,63 гривни за доллар, на 11:55 доллар США стоил уже 27,66-27,69 гривни. В это время курс евро составил 31,49-31,52 гривни; российский рубль - 0,4139-0,4148 гривни.

Напомним, вчера межбанк закрылся в рамках 27,51-27,58 гривень за доллар.

Ранее "Страна" сообщала, что Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 16 августа на уровне 27,44 гривни.

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