В четверг, 16 августа, два украинских клуба проведут на выезде ответные матчи в третьем квалифайне Лиги Европы. Во Франции Мариуполь сыграет с Бордо. Игра начнется в 21.45, и в прямом эфире ее покажет канал "Футбол 2". Первую встречу приазовцы проиграли со счетом 1 - 3, и теперь их шансы на выход в плей-офф минимальны.

А вот у луганской Зари неплохие перспективы преодолеть португальский барьер. Домашняя встреча с Брагой закончилась вничью 1 - 1, и теперь луганчан устроит любая победа, или любая результативная ничья, начиная со счета 2 - 2. В случае же 1 - 1 в основное время, игра перейдет в овер-тайм, а затем команды пробьют серию пенальти, если и дополнительное время не выявит победителя.

Эту игру в прямом эфире покажет канал 2+2, начало встречи в 22.30.

Ранее "Страна" сообщала, что Заря вылетела на ответный матч против Браги с часовой задержкой в аэропорту Борисполь.

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