Народный депутат и руководитель Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош показал, как бойцы уничтожают позиции и военную технику сепаратистов. В среду, 15 августа, он опубликовал на своей странице в Facebook видео.

"Видео без слов и музыки. Но беспилотные бомбардировщики Украинской добровольческой армии продолжают "кошмарить" врага... В этот раз - несколько вылетов - и у орков четыре трехсотых и уничтоженная техника", - написал Ярош.

Где и когда наносился удар, автор поста не уточнил.

Ранее "Страна" писала о том, что Ярош задекларировал почти 600 тысяч гривен доходов и ТМ "визитка Яроша".

Также мы сообщали, что украинский волонтер показал ответ ВСУ на обстрелы сепаратистов. В "ДНР" заявили об обстреле Точмаша.