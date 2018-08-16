После жуткой ночной грозы и бури никто из жителей Киева не пострадал. Об этом сообщил начальник управления Киевгоргосадминистрации по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук, пишет "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, никто не обратился за медицинской помощью в связи с непогодой. На бульваре Верховной Рады бетонный столб упал на "Таврию", разрубив ее пополам", - рассказал он на брифинге в четверг в Киеве.

В свою очередь заместитель главы КГГА Петр Пантелеев добавил, что в столице повалено более 200 деревьев, пять опор линий электропередач, повреждены фасады и крыши пяти домов. "По ул.Б.Хмельницкого у здания, которое сейчас не эксплуатируется, поврежден фасад, сорвало баннер", - проинформировал чиновник.

Больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы. "Можно было видеть слой минимум 10 см грязи, который двигался по обе стороны Крещатика, в результате были фактически закрыты сливные решетки, а также ветки и листья, которые перемещались с большой скоростью и не дали возможности воде попадать в дождевые решетки", - рассказал Пантелеев.По его словам, сливные решетки по центральным улицам, в частности на Крещатике, регулярно очищаются от мусора.

В то же время генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелеев сообщил о предстоящей в скором времени реконструкции сливной канализации по Броварскому проспекту в районе ст. метро "Левобережная".

Ранее "Страна" сообщала, что невероятная гроза в Киеве разбудила жителей столицы посреди ночи. Фото и видео стихии.

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