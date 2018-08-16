Атмосферный фронт, сгусток которого прошлой ночью залил главную улицу страны - Крещатик, а также много других мест столицы, остается над западными и северными областями Украины. Поэтому там сохраняется вероятность ливней и гроз. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Фронт и дожди сбили жару, и сегодня, и завтра, 17 августа, ожидается + 24 + 29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей удержится очень высокая температура воздуха и сухая малооблачная погода с чрезвычайным уровнем пожарной опасности. + 30 + 36 градусов предвидится. В Киеве в пятницу, а также выходные, 18-19 августа, остается вероятность грозовых дождей (первая карта, прогноз осадков на 17.08). Температура воздуха в столице уже стала милосерднее. В ближайшие дни максимально не выше +30, в дневные часы где-то в пределах + 26 + 28 градусов", - написала Наталья Диденко.

Синоптик порекомендовала киевлянам тщательно выбирать место для парковки авто, потому что во время ливней отрываются не только ветки, но и падают целые деревья.

"Ну, и я уже не знаю, какую казнь готовить тем, кто бросает мусор на улицах, который забивает моментально стоки даже при часовом дожди, и кто сжигает это же мусор в условиях сильной жары. Точнее, я знаю, но это - крайне негуманно. Пусть уж тогда дождь хотя бы заносит то мусор в их кухни и потолки и тот ужасный дым пусть концентрируется исключительно в их спальнях. Такая я злюка-мечтательница", - пишет Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

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