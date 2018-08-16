Ночью 16 августа на Киев внезапно налетела гроза с градом. За двадцать минут улицы города затопило, многих разбудили вспышки молний и раскаты грома. А главная улица Крещатик оказалась засыпана горами мусора, там были повалены каштаны.

Фото центра города после ночной стихии обнародовал "Информатор".

Оказались разбитыми рекламные щиты и вывески. были повалены деревья. Ночью вода затопила всю проезжую часть. Утром, после того, как потоки схлынули, оказалось, что Крещатик завален горой мусора и грязи. Сломанные ветки и мусор коммунальщики вручную достают из ливневок и устраняют последствия ночной грозы.

После ливня оказалось разрушенным здание старого гастронома возле ЦУМа, которое едва пережило пожар и было обтянуто сеткой.

Фото: kiev.informator.ua

Ночью в центре Киева бушевала гроза. Улицы превратились в реки.

Впечатляющие фото с Крещатика ранним утром публикуют в соцсети.

Фото: facebook.com/E.Sarakhman

Напомним, что в ночь на 16 августа, на столицу Украины обрушилась сильная гроза с проливным ливнем и молниями. Хотя стихия свирепствовала около пятнадцати минут, этого хватило чтобы затопить улицы в центре города.

Также мы писали, что в самом центре Киева, 16 августа, произошло очередное ЧП. Здесь, на Крещатике, напротив центрального универмага, обрушилась часть горевшего ранее здания, фасад которого был скрыт защитной сеткой.