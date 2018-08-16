Вчера, 15 августа в селе Лозянский Закарпатской области грузовик ГАЗ-66 въехал в кювет и перевернулся, водитель погиб в смятой кабине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 50-летний водитель ГАЗ-66 не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, транспортное средство перевернулось", - уточняется в сообщении полиции.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Других пострадавших нет.

По данному факту возбуждено производство по статье о нарушении правил дорожного движения.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

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