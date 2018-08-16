К 50-летию со дня рождения лидера группы "Скрябин" "Укрпочта" инициировала выпуск новой почтовой марки "Андрей Кузьменко 1968 - 2015 (Скрябин)" с изображением музыканта. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Спецгашение марки, на которой будет проставлен оттиск подписи музыканта, состоится 17 августа в Киеве на Главпочтамте и во Львове - на родине музыканта.

Фото: ukrposhta.ua

Выпуск марки реализован при поддержке ООО "Кузьма Скрябин”, родителей Кузьмы и его вдовы.

На марке - портрет Скрябина, снятый фотографом Еленой Божко. Марка будет выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинал - 9 гривен.

Марку можно будет приобрести в отделениях "Укрпочты".

Напомним, певец, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе возле села Лозоватка на Днепропетровщине.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликован трейлер фильма, снятого по повести Кузьмы Скрябина.

Также мы сообщали, что появилось видео, как грузинский ансамбль исполнил песни Кузьмы Скрябина к дню рождения украинца.