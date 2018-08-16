Ночью 16 августа на Киев внезапно налетела гроза с градом. За двадцать минут улицы города затопило, многих разбудили вспышки молний и раскаты грома. А главная улица Крещатик оказалась засыпана горами мусора, там были повалены каштаны. Последствия ночной бури в соцсетях публикуют киевляне.

"Страна" собрала самые впечатляющие фото и видео.

"Ночная прогулка была интересной! Иногда я даже рад, тому что обрабатываю ночью. Таких потоков давно не видел! Даже дерево приплыло, а градом разнесло несколько вывесок. Красиво и стремно одновременно! Кое-где глубина была по пояс", - написал фотограф Владимир Бугаенко.

Фото: facebook.com/vladimir.bugaenko.5

Улицы засыпало градом.

Фото: facebook.com/vladimir.karasovskiy.9

Ночью в Киеве бушевала настоящая стихия.

Вода хлынула в подземный переход "Метроград", затопив его.

Фото: facebook.com

Ливень, судя по всему, просто смыл асфальтную плитку в некоторых местах.

Фото: facebook.com

Крещатик на время ливня превратился в бурлящую реку. Когда вода схлынула, на дороге остались горы мусора, которые с утра принялись убирать коммунальщики. Они достают листья и ветки из ливневок. У многих деревьев сломаны ветки.

Пользователи публикуют фото затопленного водой Крещатика.

Фото: facebook.com

После ливня на Крещатике обвалилось здание старого гастронома, которое ранее едва уцелело при пожаре.

Фото: facebook.com

Фото: kiev.informator.ua

Стихия повалила деревья и столбы, некоторые из которых повредили припаркованные авто. На улицах ночью лежал слой льда из-за града, а утром, вода схлынула, унося брусчатку, и асфальт укрыл слой грязи.

Фото: facebook.com

Фото: kiev.informator.ua

В КГГА заявили, что наиболее пострадали от непогоды Печерский, Шевченковский, Днепровский, Деснянский районы. Было повалено 200 деревьев, повреждено 5 домов. Затопленным оказался мост на улице Елены Телиги на Дорогожичах.

Фото: glavcom.ua

Фото: kiev.informator.ua

В районе Лесного массива, на улице Братиславская, 8-а, непогода повредила вышку мобильной связи "Киевстар". Возле станции метро "Черниговская" под мостом спасатели помогли отбуксировать три подтопленных автомобиля.