Сегодня, 16 августа, защитники экс-президента Украины Виктора Януковича, нанятые им по контракту, схлестнулись с полицией в здании Оболонского суда Киева, где слушается дело о его госизмене. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Причиной конфликта стал недопуск защитников от компании Aver Lex на заседание. Они также выступили против участия в суде государственного защитника Януковича Юрия Рябовола, от которого Янукович уже отказался. Охрана суда отказалась пропустить Виталия Сердюка и его коллег в зал заседания, после чего произошли потасовки с охраной и полицейскими.

Виталий Сердюк пообещал подать заявление в полицию на действия сотрудников суда. Впрочем, после непродолжительного конфликта, платных адвокатов экс-президента таки пропустили в зал.

Отметим, в потасовках был замечен начальник Оболонского отделения полиции Михаил Никонов. "К сожалению, сложилась ситуация, когда якобы адвокаты подсудимого Януковича блокировали доступ в зал судебного заседания для адвоката, назначенного судом. То есть, прибегли к незаконным действиям, к препятствованию осуществления правосудия. По этому поводу судом было вынесено соответствующее определение об обеспечении доступа адвокату, что и было выполнено. Мы выполнили определение суда, будем выполнять и дальше", - заявил он.

Видео: youtube.com

Кстати, у Януковича по этому делу уже было несколько государственных адвокатов. Это Виталий Мешечек, Максим Герасько, Игорь Ляшенко и Виктор Овсянников.

В настоящее время заседание по делу о госизмене Янукович продолжается. Сегодня в суде планировалось проведение дебатов.

Экс-президента Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, кто нашел нового бесплатного адвоката для Януковича.

Также новый бесплатный адвокат Януковича рекордными темпами изучает материалы дела о госизмене.