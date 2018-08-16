Процесс создания Антикоррупционного суда в Украине будут контролировать международные эксперты. Об этом сообщает УНН.

"В формировании Высшего антикоррупционного суда будет участвовать специально созданная вспомогательная структура - Общественный совет международных экспертов. ОСМЭ - это представители различных международных организаций. Критерии их отбора прописаны в законе. То есть, это должна быть организация, у которой есть договор с Украиной о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией", - заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

Таких организаций пока 15 и ВККС, по словам Козьякова, оперативно всем прислала приглашение представить свои кандидатуры.

"Всего на финише должно быть 6 членов Общественного совета международных экспертов, и закон определяет, что кандидатур должно быть не менее, чем по две на одну вакантную должность", - добавил председатель ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей уже провела серию консультаций и с организациями, которые будут участвовать в создании Общественного совета международных экспертов, и с представителями дипломатических кругов, а также с ключевыми донорами украинских реформ. По словам Сергея Козьякова, иностранные партнеры между собой, будут согласовать список кандидатов, а дальше ВККС выберет из минимум 12 кандидатов шестерых, которые войдут в Общественный совет международных экспертов.

Председатель ВККС убежден, что недостатка кандидатов не будет, поскольку практика создания антикоррупционных судов в других странах показала, что желающих принять участие в подобных проектах всегда достаточно.

ОСМЭ по своей функции - вспомогательный орган Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Международные эксперты будут участвовать в оценке добропорядочности кандидатов в Высший антикоррупционный суд и иметь полномочия инициировать прекращение участия в конкурсе нечестных кандидатов.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин уже решил, где в Киеве "пропишет" Высший антикоррупционный суд.

Также мы сообщали, что в Украине опубликован порядок передачи дел в Высший антикоррупционный суд.