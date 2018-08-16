Всемирный банк готовит для Украины гарантийную операцию на 650 млн долларов для получения займа в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает "Интерфакс-Украина".

"После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет заимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", - говорится в релизе.

Согласно ему, для того, чтобы новая операция ВБ стало возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатым реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация.

В этом контексте критическим банк называет вступление в силу законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" (№8331д) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования" (№6027д), которые были приняты Верховной Радой в июле.

Банк также указывает, что критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.

"Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ по четвертому пересмотру программы кредитования", - отмечается в релизе.

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