Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 16 августа.

По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день, 15 августа, его цена уменьшилась на копейку и составила 27,44 грн.

Евро просел на 24 копейки и теперь его стоимость составляет 31,07 грн.

Российский рубль немного поднялся в цене - до 0,413 грн.

Напомним, накануне что спрос на наличный доллар был аномально большим. Банки закупались валютой не для продажи людям в обменниках $100-200, а для политического бомонда - речь шла о десятках и сотнях тысяч долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар по 28 уже близко.

Также мы разбирались в том, чем обернется массовое падение валют для мира и Украины.