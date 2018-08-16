Курс НБУ на 16 августа. Гривна "отвоевала" одну копейку у доллара
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 16 августа.
По сравнению с курсом доллара в предыдущий рабочий день, 15 августа, его цена уменьшилась на копейку и составила 27,44 грн.
Евро просел на 24 копейки и теперь его стоимость составляет 31,07 грн.
Российский рубль немного поднялся в цене - до 0,413 грн.
Напомним, накануне что спрос на наличный доллар был аномально большим. Банки закупались валютой не для продажи людям в обменниках $100-200, а для политического бомонда - речь шла о десятках и сотнях тысяч долларов.
Ранее "Страна" писала о том, что доллар по 28 уже близко.
Также мы разбирались в том, чем обернется массовое падение валют для мира и Украины.
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