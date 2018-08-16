Сын знаменитого актера Жан-Клод Ван Дамма Николас Ван Варенберг, арестованный в сентябре 2017 года, признал свою вину в нападении на своего бой-френда с ножом. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, Ван Варенберг был задержан в связи с подозрением в применении смертельного оружия, незаконном лишении свободы, а также хранении наркотиков.

Инцидент произошел в городе Темпа, расположенном в Аризоне. Полицию вызвали жильцы дома, где проживает молодой человек, сообщившие, что он разгромил лифт в подъезде. По данным полиции, Ван Варенберга вывело из себя то, что его бой-френд открыл дверь полиции, поэтому он схватил нож и пытался помешать ему покинуть помещение.

Ожидается, что сын актера получит условный срок.

Ранее "Страна" сообщала, что Жан-Клод ван Дамм агитирует за Трампа и призывает помириться с Путиным.

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