16 и 17 августа на Земле будет ощущаться магнитная буря средней силы. Также до конца августа геомагнитные возмущения прогнозируют 20 и 21 числа.

Геомагнитные бури - это изменения в магнитном поле Земли, вызванные активностью на Солнце. Вопрос их влияния на здоровье пока не достаточно изучен. Противники влияния бурь на человека говорят, что каждый день мы подвергаемся более мощным воздействиям магнитного поля - в метро, на железной дороге, в троллейбусах, во время работы электротехники.

Сторонники считают, что бури могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с повышенным давлением советуют пить больше воды и ограничить употребление соли и соленых продуктов. Гипотоникам - пить энергетические травяные настойки.

Общие советы содержат рекомендации избегать интенсивной физической нагрузки, гулять на свежем воздухе, избегать палящего солнца, отказаться от алкоголя и тяжелой жирной пищи.

Что касается связи магнитных бурь с травматизмом и несчастными случаями на дороге, то никаких подтвержденных данных этому нет.

Напомним, что ранее стали известны даты геомагнитных возмущений до конца августа.

Как сообщала "Страна", астрономы назвали даты сильных магнитных бурь в конце июня.