В Киеве в результате ночной непогоды (сильный дождь, град, шквалы, гроза) произошло подтопление на некоторых участках дорог, повалены деревья в разных районах, а на улице Братиславской с 5-этажного дома свисает вышка мобильной связи оператора "Киевстар". Об этом сообщает Интерфакс.

Как передает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, спасатели откачивали воду с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улиц Елены Телиги и Щусева.

В результате непогоды на улице Братиславская, 8-а, металлическая вышка мобильной связи "Киевстар" свисает с крыши 5-этажного жилого дома. Спасатели ожидают автокран и представителей компании мобильной связи.

На нескольких улицах столицы в разных районах спасатели убирают поваленные в результате непогоды деревья, в том числе с проезжей части.

Возле станции метро "Черниговская" под мостом спасатели помогли отбуксировать три подтопленных автомобиля.

Для ликвидации последствий непогоды в Киеве от ГСЧС в целом привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц техники.

Ранее "Страна" писала о том, что киевлян предупредили о надвигающейся грозе со шквальным ветром.

Также мы сообщали, что в аэропорту "Киев" непогода отменила несколько авиарейсов.