Восстановленный апелляционным судом в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Бочковский сегодня утром, 16 августа, пытался пройти на свое рабочее место, но его не пустили на проходной, передает "Интерфакс-Украина".

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Инцидент произошел около 09:00. Бочковский с адвокатом пришел к зданию ГСЧС и попытался пройти внутрь, но его не пропустили. "Есть соответствующая процедура восстановления на должности, она касается как и рядового спасателя, так и главы службы. На сегодня никакие распорядительные документы о восстановлении данного лица в ГСЧС не поступали. В связи с чем мы никого сегодня пускать не будем", - сказал директор департамента персонала ГСЧС Александр Доценко.

После этого Сергей Бочковский и адвокат покинули здание ведомства.

В свою очередь адвокат Бочковского утверждает, что никаких документов от Кабинета Министров не нужно для восстановления его клиента в должности. Кроме того, он запротоколировал все действия, которые были совершены при недопуске подзащитного на рабочее место. "Кассацию еще нужно выиграть", - добавил Сергей Бочковский, отвечая на вопрос журналистов о наличии кассационной жалобы.

Напомним, Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого 25 марта 2015 года задержали по подозрению в коррупции прямо на заседании Кабмина. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с должности.

Ранее "Страна" сообщала, что Бочковский требует принудительно восстановить его в должности главы ГосЧС.

Также мы писали, что по мнению Авакова, Бочковский не имеет "морального права быть главой ГосЧС".