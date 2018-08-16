Облитая кислотой активистка из Херсона Екатерина Гандзюк не узнала в арестованном Николае Новикове своего нападавшего и на 99% уверена, что задержанный является случайным человеком. Об этом она рассказала "Украинской правде".

"Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что надо было быстро гасить информационные волны, и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападавшего, говорят, что это не он", - сказала Гандзюк.

Также она сообщила, что полицейские с ней лично следственных действий не проводили, потому что правоохранителей к Екатерине не пустили врачи. "Я видела все в интернете, но я не узнаю его (подозреваемого, - Прим. Ред.). Сейчас мне сложно держать руку на пульсе расследования, потому что я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении. У меня через день операции, от которых мучительная реабилитация", - пояснила пострадавшая.

По мнению Гандзюк, в ее физическом устранении заинтересованы много людей. "Много кому может быть выгодно избавиться от неудобного чиновника, как я. Тем более я выбиваюсь из общего ландшафта, чем раздражаю многих людей не только из Херсона. Но мало кто может пойти на такое преступление", - считает она.

Член Херсонского городского совета считает, что заказчиком нападения могут быть правоохранители. "Я почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами, возможно, даже не одна", - подчеркнула Гандзюк. По словам Гандзюк, именно от правоохранителей она получала угрозы и предупреждения.

На управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк напали 31 июля. Чиновница вышла около 08:30 из подъезда собственного дома и направилась по своим делам, как из кустов ей навстречу вышел парень лет 20-25 с емкостью в руках. Поравнявшись с женщиной, он плеснул содержимое емкости ей в лицо и сбежал. Экспертиза установила, что это была концентрированная серная кислота. Гандзюк немедленно была госпитализирована каретой скорой помощи в одну из больниц города, а впоследствии направлена самолетом санитарной медицины на лечение в Киев. У нее 35% ожогов тела.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции настаивают, что "кислотный маньяк" Новиков нападал на Гандзюк, а не отдыхал на море.

Также мы писали о том, что СБУ подозревает правоохранителей и сотрудников госорганов в организации покушения на Гандзюк.