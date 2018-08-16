Непогода внесла свои коррективы в работу столичного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны"). Здесь из-за сложных погодных условий, в четверг 16 августа, с утра уже были отменены несколько авиарейсов. Об этом сообщает УНН.

Десятки пассажиров пока не знают, смогут ли они вылететь в ближайшее время.

Напомним, что в ночь на 16 августа Киев накрыл мощный ливень с молниями, а кое-где и с градом. Разгул стихии продолжался всего минут 15, однако этого хватило, чтобы Крещатик полностью ушел под воду.

Также мы рассказывали. что городские власти и спасатели, предупредили киевлян о надвигающейся на город очередной грозе. Людям советуют держаться на улице подальше от рекламных щитов, и закрыть все окна в квартирах.