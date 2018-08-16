В Киеве, поваленные после ночной бури 16 августа, деревья заблокировали выезд трамваев и троллейбусов из депо и власти на время отменили ряд маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на данные КП "Киевпастранс".

Так, с 06:15 на ул. Глыбочицкой, 72, в направлении ул. Старовокзальной было заблокировано движение трамваев маршрута № 18 из-за заноса трамвайной колеи песком.

Кроме того, два упавших дерева заблокировали с 05:00 выезд троллейбусов из депо №2 и движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, движение троллейбусов № 2 в направлении метро "Шулявская", троллейбусов №№ 22, 27, 30 до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута № 30 ул. Милославская - ст. "Зенит". Сейчас движение восстановлено.

Также с 05:50 на ул. Освободителей, 7, в направлении Дарницкой площади водой залило проезжую часть, в результате чего были заблокированы троллейбусы №№ 29, 50, 50к. Движение было восстановлено в 06:25.

В то же время киевский метрополитен работает в обычном режиме.

Синоптики предупреждают о том, что в четверг, 16 августа, в Киеве ожидается еще одна гроза. В ГосЧС предупредили, что в столице в ближайшие три часа и до конца суток 16 августа вероятна гроза, местами шквалы 24 м/с, местами град. По Киевской области в ближайшие три часа возможны грозы, шквалы 24 м/с.

Ранее "Страна" сообщала, что невероятная гроза в Киеве разбудила жителей столицы посреди ночи.

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