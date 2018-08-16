В самом центре Киева, 16 августа, произошло очередное ЧП. Здесь, на Крещатике, напротив центрального универмага, обрушилась часть горевшего ранее здания, фасад которого был скрыт защитной сеткой.

О чрезвычайном происшествии сообщил ресурс ДТП в своем Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ночь на 16 августа, на столицу Украины обрушилась сильная гроза с проливным ливнем и молниями. Хотя стихия свирепствовала около пятнадцати минут, этого хватило чтобы затопить улицы в центре города.

Также мы рассказывали, что спасатели и городские власти предупредили киевлян о том, что днем 16 августа на Киев может обрушиться еще одна гроза. Жителям города дали совет плотно закрыть окна в квартирах, и на улице держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.