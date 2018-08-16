С января по июнь текущего года в Азово-Черноморском бассейне и внутренних водоемах Украины было выловлено рыбы и других биоресурсов 14,7 тыс. тонн. Это на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (19,5 тыс. тонн), сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

Уменьшение произошло за счет существенного падения вылова в Азовском море. Это связано с уменьшением лимита вылова бычка и отсутствием его весеннего промысла, согласно режиму рыболовства. Таким образом, в Азовском и Черном море в 2018 году было выловлено 1435,6 тонн (в 2017 году - 5581,2 тонн) бычка. Промысел всех водных биоресурсов в Азовском море снизился почти вдвое и составил 5,6 тыс. тонн против 11 тыс. тонн в 2017 году.

В профильном ведомстве отметили, что в этом году также уменьшился показатель вылова (аквакультура, специальное товарное рыбное хозяйство (СТРХ) и промышленное рыболовство) во внутренних водоемах, который в этом году составляет 6,8 тыс. тонн (в 2017 году - 6,9 тыс. тонн).

Зато вылов в Черном море показал положительную динамику - увеличение на 51% (2,2 тыс. тонн), по сравнению с 2017 годом (1,5 тыс. тонн).

Также почти в два раза увеличился промысел криля в Антарктике. С января по июнь 2018 года его добыли 15 тыс. тонн, за аналогичный период прошлого года было 7,9 тыс. тонн.

В 2018 году, по сравнению с первым полугодием 2017-го, среди вылавливаемых морских видов рыб и водных биоресурсов преобладают бычок и тюлька.

Увеличился объем вылова таких видов водных биоресурсов, как хамса черноморская (45,5 тонн - в 2,5 раза (19,1 тонн); рапана (1193 тонны против 133 тонн, что почти в 9 раз больше, чем в 2017 году); личинки хирономидами (231 тонна против 82 тонн - почти в 3 раза больше, чем в 2017 году); кефали - 16,6 тонн против 14,1 тонн; скаты (12 тонн против 7,5 тонн), калкан азовский (4,1 тонн против 1,8 тонн), креветки (269 тонн против 252,1 тонны).

В текущем году наблюдается рост показателей вылова пресноводных видов рыбы: тарани на 30%, белья - 187%, рыбец большой - 168%, чехонь - 11%, синец - 9%. Негативную динамику вылова показали сом, плотва, щука, карась серебристый и плоскирка. Больше всего водных биоресурсов было выловлено в Кременчугском (783,5 тонны) и Каховском водохранилищах (602,6 тонны). Также в низовьях Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище добыто 712,7 тонн. Зато в Днепровско-Бугской эстуарной системе выловлено 456 тонн рыбы.

В целом за полугодие в водоемах и морях Украины и океане было выловлено почти 30 тыс. тонн водных биоресурсов.

Ранее "Страна" сообщала, что вылов рыбы в морях и реках Украины достиг максимума за два года. В прошлом году вылов составил 92,6 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. Показатель вылова за 2016 год - 88,4 тыс. тонн, а за 2015 год - 88,5 тыс. тонн.

Также читайте как Украина и Россия договорились, как делить улов рыбы в Азовском море.