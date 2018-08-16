Министерство инфраструктуры Украины обнародовало рейтинг пунктуальности украинских и зарубежных авиационных компаний, которые осуществляли рейсы из наших аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, например, среди украинских авиакомпаний самая точная - "Роза ветров", 90,8% ее рейсов были выполнены строго по графику. На втором месте - "Мотор Січ" (86,7%), и замыкает тройку лидеров - МАУ (73,8%).

Фото: mtu.gov.ua

Среди иностранных авиакомпаний, которые летают в Украину, лидером стала Alitalia. 96,8% рейсов в июле были выполнены по расписанию. На втором месте белорусская Belavia (92,8%), и на третьем - Qatar Airways (91,8%).

Фото: mtu.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Италии на несколько дней застряли украинские туристы из Одессы.

Также мы рассказывали, что в аэропорту Барселоны застряли украинские туристы, за которыми не прилетел самолет из Украины.