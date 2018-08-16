По состоянию на 31 июля 2018 года в собственности граждан Украины находились 892 854 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

В данной статистике речь идет о зарегистрированном охотничьем нарезном и гладкоствольном оружии.

Для сравнения, в конце 2016 года на учете полиции находилось свыше 920 тысяч единиц огнестрельного оружия. Всего, по данным полиции, с 2013 года количество единиц охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия на руках украинцев колебалась в пределах от 800 до 900 тысяч. С 2016 года наблюдается тенденция к уменьшению. Однако, что касается реального количества оружия на руках украинцев - цифра может быть значительно больше.

Ранее "Страна" сообщала, что почем на оружейном рынке Украины.

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