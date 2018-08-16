Сегодня, 16 августа, в западных, северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории сухо, дневная температура дойдет до +35. Об этом сообщила пресс-служба Укргидромецентра.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +20…+26 градусов.

На севере переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Киеве переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +26…+28 градусов.

В центре Украины без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.

На востоке температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +31…+36 градусов.

На юге Украины воздух прогреется ночью +17…+22 градуса, днем +31…+36 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики показали карту областей Украины, где пройдут долгожданные дожди.

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