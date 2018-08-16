Центральная избирательная комиссия Украины приняла постановление №122, которое ставит под угрозу и децентрализацию, и создание объединенных громад.

Об этом народный депутат Украины от БПП Аркадий Корнацкий написал в своем Facebook и опубликовал текст постановления ЦИК.

"Мои многочисленные иски в суд об отмене незаконного "объединения общин", открытые по моим заявлениям уголовные производства, обращения в ЦИК с требованиями прекратить беззаконие начинают давать результаты. Преступную "децентрализацию" остановлено", - написал нардеп.

А вот резолютивная часть резолюции ЦИК №122.

"1. Обратиться в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия о предоставлении разъяснений относительно имеющегося на сегодня законодательного регулирования организации и порядка проведения всеукраинского и местных референдумов в Украине, возможности, учитывая положения части второй статьи 6 Закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах", назначения в установленном законом порядке Центральной избирательной комиссией первых и дополнительных местных выборов без проведения местного референдума по поддержке д добровольного объединения территориальных общин, добровольного присоединения к объединенной территориальной общине, а также при необходимости внесения соответствующих изменений в законодательные акты с целью устранения правовых коллизий и несогласованностей.

2. Обращение областных государственных администраций относительно назначения первых и дополнительных местных выборов рассмотреть в установленном порядке после получения Комиссией разъяснений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Это постановление прислать Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, областным государственным администрациям, а также обнародовать на официальном сайте Центральной избирательной комиссии", - говорится в решении ЦИК.

Фото: facebook.com/arkady.kornatsky

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