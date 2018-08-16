В Киеве с 18 августа изменится маршрут следования троллейбусов № 9, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Троллейбусы маршрута № 9 будут курсировать по схеме: Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского - проспект Воздухофлотский - улица Смелянская - улица Народного Ополчения (в обратном направлении проспект Воздухофлотский) - Севастопольская площадь - проспект Воздухофлотский - улица Ивана Огиенко - улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова) - улица Василия Липковского - улица Льва Толстого - улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского) - улица Шота Руставели - улица Рогнидинская - улица Эспланадная - станция метро "Дворец спорта", - уточнили в пресс-службе.

Фото: kievcity.gov.ua

В пресс-службе мэрии отметили, что изменения в маршруте следования троллейбуса № 9 вносятся с целью повышения качества обслуживания жителей Соломенского и Печерского районов столицы.

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