Украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов стал заложником большой политической игры, но он все-равно не будет просить о помиловании президента России Владимира Путина. Об этом его сестра Наталья Каплан рассказала Радио Свобода.

"Олег не будет просить помилования у Путина. Сенцова однозначно используют как товар, идут торги. И я пока не знаю, чем это закончится, но грустно, конечно", - рассказала Наталья Каплан.

Напомним, что в администрации Путина, в ответ на просьбу матери Сенцова помиловать ее сына заявили, что режиссер сам должен подать такое прошение.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что западные режиссеры опубликовали письмо, в котором просят помочь освободить Сенцова.

Также мы расскзывали, что в России опровергают информацию об экстремальном уменьшении веса у Сенцова.