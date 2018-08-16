Украина сейчас переживает самый острый кризис в Европе за последние четверть века, связанный с вынужденными переселенцами из-за войны на Донбассе. Об этом заявил глава представительства Агентства ООН по вопросам миграции в Украине (МОМ) Томас Лотар Вайс, сообщает пресс-служба организации.

"Украина переживает самый большой кризис, связанный с вынужденными переселенцами в Европе, со времен конфликта на Балканах в 1990 годах. Более 3,4 миллиона человек, пострадавших от конфликта в Украине, нуждаются в гуманитарной помощи, - отметил доктор Томас Лотар Вайс. - С 2014 года, в рамках своих гуманитарных программ, программ по развитию экономического потенциала и социального сплочения, МОМ оказала помощь почти 280 000 вынужденным переселенцам и людям, пострадавшим от конфликта, и мы не остановимся на достигнутом. Отчет Национальной системы мониторинга является мощным инструментом, который правительство и гуманитарные организации используют для разработки своих программ. Данные, представленные в отчете, помогают нам оценивать потребности уязвимых людей и оперативно на них реагировать".

С марта 2016 Представительство МОМ в Украине регулярно проводит опросы по ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине. В исследовании представлены объединенные данные выборочного опроса путем личных и телефонных интервью с переселенцами, а также данные обсуждения в фокус-группах и другие официальные данные. В последнем, 10-м раунде, проведенном в июне 2018 года, 2 406 респондентов было опрошено путем личных интервью и 4 006 - по телефону.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров изменил процедуру получения помощи внутренними переселенцами.